Von Zug erfasst und in Graben geschleudert: Mann mit Tau geborgen

Ein Mann war vom Zug erfasst und in einen tiefen Graben geschleudert worden. Ein Flugretter seilte sich zu dem Opfer ab und rettete den Mann per Hubschrauber aus seiner misslichen Lage. Der unbestimmten Grades verletzte Patient wurde in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall passierte in der Nähe von Rottenegg gegen 15 Uhr. Der Passant hielt sich nahe der Gleise auf – dem Vernehmen nach soll er fotografiert haben –, als er von der Eisenbahngarnitur erfasst und in einen mehrere Meter tiefen Graben geschleudert wurde. Doch dort ist das Gelände so unzugänglich, dass sich die Einsatzkräfte entschieden, den Verunglückten aus der Luft mit einem Seil herauszuholen.