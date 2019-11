Video: So löste eine 49-Jährige das Stauchaos in Linz aus

Ihrer Spur zu folgen war einfach. Beinahe überall, wo eine 49-jährige Linzerin Montagvormittag mit ihrem Auto vorbeikam, krachte es. Viermal in 45 Minuten. Dreimal ergriff sie die Flucht, beim vierten Mal konnte ihr der Schlüssel abgenommen werden.

Den Anfang nahm die holprige Fahrt durch Linz in der Prinz-Eugen-Straße. Von der Mühlkreisautobahn (A7) kommend, krachte sie mit ihrem Fahrzeug beim Abbiegen in den Gegenverkehr. Ihre Fahrt setzte sie danach unbeirrt fort.

20 Minuten später, anderer Ort, gleiche Geschichte: In der St. Peter Straße fuhr sie vom "Chemie-Kreisverkehr" kommend auf einen Pkw auf, der bei einer Ampel gehalten hatte. Der Fahrer stieg aus, konnte kurz Kontakt mit der 49-Jährigen aufnehmen. Dabei habe er "intensiven Alkoholgeruch" wahrgenommen. Dann fuhr die Frau auch vom zweiten Unfallort davon.

Wiederum 20 Minuten später krachte es bei der Auffahrt zur Linzer Nibelungenbrücke: Dort stieß die Linzerin mit einem Kleintransporter zusammen.Trotz mehrmaliger Aufforderung stehen zu bleiben, fuhr sie erneut weiter: Sie wendete ihren Pkw und wollte von der Brücke wieder auf die Untere Donaulände abfahren. Dabei kam es zum vierten Unfall: Sie stieß mit einem Pkw zusammen. Die Durchführung eines Alkotests verweigerte die Frau- ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Ein Video des letzten Unfalls auf der Nibelungenbrücke verbreitet sich derzeit viral in sozialen Medien:

Bereits am Sonntag kam es ebenfalls in Linz zu einem schweren Unfall im Bereich der Brückenbaustelle der Urfahrwänd‘ am Stadtrand.