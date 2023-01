Vermisstenfall Roland K.: Todesursache nicht mehr feststellbar

Roland K. ist tot. Seit heute, Freitag, ist der tragische Vermisstenfall um den 42-jährigen Familienvater aus Natternbach (Bezirk Grieskirchen) endgültig geklärt. Bei der Obduktion konnte K. mittels DNA-Test eindeutig identifiziert werden.

Er war am 10. Dezember, vermutlich gegen 3.47 Uhr, nach einer Lokaltour in Linz in die Donau gestürzt. 47 Tage lang galt der Vater zweier Kinder als vermisst, am Mittwoch entdeckte ein Radfahrer – wie berichtet – seine Leiche im Nahbereich der Steyregger Brücke.

Die Todesursache konnte durch die Gerichtsmedizin nicht mehr eindeutig festgestellt werden, Roland K. dürfte aber ertrunken sein. Durch die Obduktion konnte Fremdverschulden eindeutig ausgeschlossen werden.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich