Nach 47 Tagen traurige Gewissheit: Roland K. ist tot

Tagelang suchten Feuerwehr und Polizei nach dem Vermissten – ein Radfahrer entdeckte am Mittwoch dessen Leichnam.

Die Hoffnung schwand so schnell, wie sie genährt worden war. Um sechs Uhr früh habe Roland K. am 10. Dezember 2022 im Untergeschoß des Linzer Hauptbahnhofs noch einen Kaffee getrunken. Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei hatte ihn auf den Fotos erkannt, die ihr von Freunden des Vermissten am darauffolgenden Tag vorgelegt worden waren. Der Hinweis war vielversprechend, stellte sich aber rasch als falsch heraus. Die Bilder der Kameraüberwachung zeigten einen anderen Mann. Roland K.