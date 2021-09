Vermisste 47-Jährige in Wartberg ob der Aist tot aufgefunden

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt hatte am 3. September in einem Waldstück in der Nähe von Wartberg eine zunächst unbekannte stark verweste Frauenleiche entdeckt und die Polizei informiert. Bei der Obduktion konnten keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Der Zahnabgleich ergab allerdings, dass es sich bei der Verstorbenen um die abgängige 47-Jährige handelte.

Die 47-jährige Frau war zuletzt am 30. Juli gesehen worden, als sie sich zu Fuß vom Pflegeheim zum Einkaufen in Richtung Zentrum aufmachte. Seither fehlte von ihr jede Spur. Sämtliche Erhebungen und Fahndungen waren bislang erfolglos geblieben.