Vater auf Spielplatz komplett ausgerastet

Einmal pro Stunde dreht ein Bummelzug für Kinder im Indoor-Spielplatz "Lollipark" in Pasching seine Runden. Um seinen beiden Töchtern eine Fahrt zu ermöglichen, forderte am Sonntag ein Ägypter (47) eine Angestellte lautstark auf, den Zug noch einmal in Betrieb zu nehmen. Diese erwiderte, der Zug fahre erst in einer Stunde wieder.

Weil sich der Mann nicht beruhigen ließ, holte die Frau einen Kollegen zu Hilfe. Als der Kollege mit dem Vater sprach, wurde dieser laut Polizei immer aggressiver. Plötzlich versetzte der 47-Jährige dem Bosnier mehrere Faustschläge und gab ihm mit dem Knie noch einen Kopfstoß.

Security-Mitarbeiter schritten ein und hielten den Vater so lange fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde angezeigt. Der Betreiber der Spielplatzanlage sprach ein lebenslanges Hausverbot aus.

