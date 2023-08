Unwetter fordern Feuerwehren in Oberösterreich

Samstag, 18 Uhr: Weltuntergangsstimmung im Innviertel. Mit Sturmböen von mehr als 100 Stundenkilometern, sintflutartigem Regen, Blitz und Donner sind am frühen Abend von Westen her teils heftige Unwetter über Oberösterreich gezogen. Die riesigen Gewitterzellen bildeten sich in der feuchten und hochlabil geschichteten Luft an der Vorderseite einer Kaltfront und setzten der wohl letzten großen Hitzewelle dieses Sommers ein jähes Ende.

Im Minutentakt gingen ab 17.53 Uhr Alarmierungen beim Landesfeuerwehrkommando ein. Wegen Überflutungen, Sturmschäden und Fahrzeugbergungen standen die Freiwilligen Feuerwehren gegen 18:30 Uhr im Bezirk Braunau und wenig später auch im Bezirk Ried im Innkreis und im Raum Vöcklabruck im Großeinsatz. 81 Einsätze von 53 Feuerwehren wurden gegen 18:45 Uhr gezählt, Tendenz steigend. 106 km/h Wind wurden beispielsweise an der Geosphere Austria-Messstation in Ostermiething registriert, hinzu kamen mehr als 25 Liter Niederschlag binnen kürzester Zeit. Mit dem Gewitter sanken die Temperaturen rapide auf 16 Grad.

Mehr zum Thema Weltspiegel Unwetter in Bayern warf Bierzelt um: Rund 30 Verletzte AUGSBURG. Ein heftiges Unwetter ist am Samstag über Teile Schwabens gezogen und hat im bayrischen Kissing bei Augsburg ein Bierzelt umgeworfen. Unwetter in Bayern warf Bierzelt um: Rund 30 Verletzte

Gewitterwarnung gilt bis Mitternacht

Laut Prognosemodellen ziehen die Gewitter nun in Richtung Zentralraum weiter, dürften sich aber ein wenig abschwächen. Die Meteorologen gingen davon aus, dass die Unwetter bis spätestens 21 Uhr das ganze Bundesland erfassen werden. Die Gewitterwarnung gilt noch bis Mitternacht. Auch in der Nacht ziehen zunächst noch teils kräftige Regenschauer und Gewitter durch. Die zweite Nachthälfte sollte dann deutlich ruhiger verlaufen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 15 Grad.

Der Sonntag startet in Oberösterreich dann noch bewölkt, tagsüber setzte sich aber bei aufgelockerter Bewölkung recht sonniges Wetter durch, im südlichen Bergland ist es föhnig. Erst zum Abend hin kommen im Westen des Landes Regenschauer und einzelne Gewitter auf, mit ihnen frischt kräftiger Westwind auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen 22 bis 28 Grad.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region: nachrichten.at/wetter

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Mehr zum Thema Oberösterreich Sturmwarnung für Oberösterreich LINZ. Die Wetterexperten von GeoSphere Austria haben am Samstagvormittag eine Sturmwarnung für Oberösterreich herausgegeben. Sturmwarnung für Oberösterreich

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper