Maschinenhalle in Vollbrand: Elf Feuerwehren im Löscheinsatz

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Um 20:14 Uhr ging die Alarmierung bei der durch die schweren Gewitter ohnehin schon geforderte Feuerwehr ein: In einer Maschinenhalle auf einem Bauernhof bei Pierbach war Feuer ausgebrochen. Als die ersten Wehren am Einsatzort eintrafen, dürfte das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden sein.

Die Flammen wurden durch den starken Wind immer wieder angefacht, was die Löscharbeiten erschwerte. Alarmstufe zwei wurde ausgerufen und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. In Summe standen elf Feuerwehren aus der Umgebung im Löscheinsatz. Sie erhielten Unterstützung von zahlreichen Landwirten, die mit Güllefässern zur Einsatzstelle eilten.

Über die Brandursache war vorerst nichts bekannt. Die Löscharbeiten werden wohl noch bis in die späten Nachtstunden dauern. Erst dann dann lässt sich die Höhe des entstandenen Schadens abschätzen.

Lokalisierung: Pierbach liegt im Bezirk Freistadt

