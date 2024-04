Tödlicher Unfall in St. Johann am Walde: Mann unter Traktor eingeklemmt

Ein Notruf für eine Personenrettung ging am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich ein: In der Ortschaft Peretseck im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) dürfte laut ersten Meldungen ein Mann unter einem Rasenmähertraktor eingeklemmt worden sein. Der Unfall ereignete sich laut Augenzeugen auf dem leicht abfallenden Gelände des Privatgrundstücks in der Nähe eines angrenzenden Waldes.

Die Crew des Notarzthubschraubers konnte nichts mehr für das Opfer tun. Bild: (Manfred Fesl)

Die Mannschaften der Feuerwehren Frauschereck, St. Johann am Walde, Mettmach und Bezirk Braunau sowie das Rote Kreuz, das Notarztteam und auch der Rettungshubschrauber standen in der Gemeinde etwa eine Stunde lang im Einsatz. Für den Innviertler jedoch kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr lebend befreien. Wie es zu dem tragischen Unglück genau kommen konnte, war vorerst noch nicht bekannt. Die Polizei wird weitere Untersuchungen einleiten.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Peterseck liegt im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde

