Tesla ging im Traunsee unter

Zu einem ganz und gar nicht alltäglichen Einsatz rückten Feuerwehr und Wasserrettung am Montagnachmittag aus: Ein Tesla war im Gemeindegebiet von Gmunden in den Traunsee gestürzt und untergegangen. Der Lenker, ein 45-jähriger Tscheche aus dem Bezirk Ried, konnte sich unverletzt aus seinem sinkenden E-Auto retten. Er überstand den Unfall geschockt und durchnässt, aber unverletzt.

Problem mit Autopilot?

Was war genau passiert? Der Tesla war gegen 13:20 Uhr auf der Traunstein Straße in Richtung Umkehrplatz unterwegs, als er offenbar zuerst eine Vollbremsung hinlegte und dann wieder stark beschleunigte. Der Lenker gab gegenüber der Polizei an, der Autopilot hätte ein Hindernis auf der Fahrbahn erkannt, wo keines war. Jedenfalls erschrak der 45-Jährige ob des unvorhersehbaren Fahrmanövers so sehr, dass er das Lenkrad nach rechts verriss, über einen schmalen Grünstreifen fuhr und in den Traunsee stürzte.

Stundenlanger Einsatz

Einsatzkräfte von drei Feuerwehren und Taucher der Wasserrettung standen stundenlang im Einsatz, um den Wagen aus fünf Metern Tiefe zu bergen. Auf Bildern war zu sehen, wieder der weiße Tesla, Modell X, mit geöffneten Flügeltüren aus dem See gehoben wird.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Bild: Wasserrettung Gmunden

Die gesamte Traunstein Straße wurde von der Polizei für die Dauer der Bergung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umweltbelastung bestand zu keinem Zeitpunkt, informierte die Polizei am Montagabend.

Lokalisierung: Der Tesla-Fahrer war in Richtung Umkehrplatz unterwegs, als sich das Auto angeblich selbstständig machte

