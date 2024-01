Sturm fegte mit mehr als 100 km/h über Oberösterreich: Baum traf fahrenden Traktor

Mit Böen von bis zu 164 km/h fegte der Sturm am Mittwoch über den Feuerkogel. Der in 1618 Metern Seehöhe gemessene Wert war der höchste in Österreich. Aber auch im Flachland wurden Werte jenseits der 100 km/h verzeichnet. Vor allem im Hausruck- und im Traunviertel zeigte der Sturm seine Kraft. So registrierte die Messstation in Wolfsegg (Bezirk Vöcklabruck) 106,6 km/h, jene in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) 98,6 km/h und jene in Weyer (Bezirk Steyr-Land) 97,7 km/h.

Frühlingshafte 17 Grad

Mit dem Wind stiegen die Temperaturen ordentlich an: Frühlingshafte 17,7 Grad wurden in Weyer gemessen, 17,1 Grad waren es in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) und 16,7 Grad in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden). Wärmer war es österreichweit nur in Tirol: In Haiming in Oberinntal zeigten die Thermometer 18,4 Grad an, in Imst und Innsbruck waren es 17,9 Grad.

Die Windspitzenreiter in Oberösterreich

Wolfsegg: 106,6 km/h Waizenkirchen: 98,6 km/h Weyer: 97,7 km/h Reichersberg: 95,4 km/h Kremsmünster: 92,5 km/h

Sturmwarnung bis 21 Uhr

Noch bis Mittwoch, 21 Uhr hat die Geosphere Austria (vormals ZAMG) eine Sturmwarnung ausgegeben. Grund dafür ist eine straffe Westströmung. Weiterhin ist mit Windspitzen bis zu 80 km/h zu rechnen, so die Meteorologen, die zu Vorsicht im Straßenverkehr aufrufen.

Wegen Sturmschäden mussten Oberösterreichs Feuerwehren laut Landeswarnzentrale im Laufe des Mittwochs gut zwanzig Mal ausrücken. Häufig galt es umgestürzte Bäume wegzuräumen, Verkehrswege freizumachen oder Masten zu sichern, die umzustürzen drohten. In Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr Umgebung) stürzte ein Baum auf eine Stromleitung. Zur sicheren Entfernung musste der Storm vorübergehend abgeschaltet werden, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

Lesen Sie dazu auch: Feuerwehren bereiten sich auf stürmische Zeiten vor

Landwirt hatte Glück

Glück im Unglück hatte laut Polizei ein Landwirt in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden). Der Altbauer war um die Mittagszeit mit seinem Traktor unterwegs, als ein heftige Windböe einen Baum umwarf. Der Baum traf die linksseitige Fahrertüre des Traktors und verfehlte den 70-Jährigen nur knapp. Der Mann überstand den Vorfall mit einem gehörigen Schrecken und blieb unverletzt. Es entstand Schaden in unbekannter Höhe.

Wetter bleibt turbulent

Zur detaillierten Prognose für Ihre Region: nachrichten.at/wetter

Weiterhin turbulent, wenn auch etwas weniger stürmisch dürfte laut Prognose die Nacht verlaufen. Bei windigem Wetter und meist dichten Wolken regnet es im südlichen Bergland und im Mühlviertel häufig. Über dem Flachland lockern die Wolken bis Mitternacht auf und es ziehen nur ab und zu leichte Regenschauer durch. Der Westwind erreicht weiterhin Spitzen um etwa 60 km/h. Auch am Donnerstag bleibt es windig und wechselhaft mit Windspitzen bis 60 km/h und Regenschauern. Mit Temperaturen zwischen 1 bis 8 Grad wird es aber deutlich kühler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner