Stille Nacht, einsame Nacht

"Die stillste Zeit im Jahr darf nicht die einsamste werden", sagt Seniorenbundobmann Josef Pühringer. Heuer sei durch die Corona-Pandemie die Gefahr besonders groß, dass ältere Menschen die Weihnachtsfeiertage alleine verbringen müssten, warnt der Landeshauptmann a. D.

Einsamkeit ist aber nicht erst durch die Coronakrise zu einem Problem geworden. Gesellschaftliche Entwicklungen, die der Vereinsamung den Weg bereiteten, gibt es seit Jahrzehnten. Zwischen 1985 und 2019 ist die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in Österreich von 768.000 auf 1.480.000 angestiegen.

Vor allem Seniorinnen leben oft alleine. Die Zahl der allein lebenden Frauen steigt mit zunehmendem Alter stark an. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen sind es 27,2 Prozent, bei den 70- bis 79-Jährigen 40,1 und bei den über 80-Jährigen 57,8 Prozent.

"Wir wissen auch, dass das Problem in den Städten ausgeprägter ist als am Land", sagt Pühringer. Senioren, die in der Stadt alleine in einer kleinen Wohnung leben, würden sich oft besonders schwertun, Kontakte zu ihren Mitmenschen aufzubauen. "Am Land helfen Vereinsstrukturen und die Pfarren sehr dabei, dass die Leute weiterhin soziale Kontakte haben", sagt Pühringer.

Einsamkeit macht krank

Einsamkeit belastet nicht nur die Psyche. Zahlreiche Studien belegen unmittelbare negative Folgen für die Gesundheit: unruhiger Schlaf, erhöhter Blutdruck und Probleme mit der Körperhaltung.

Eine Studie der Brigham Young University im US-Bundesstaat Utah kam zu dem Schluss, dass die gesundheitlichen Schäden durch Einsamkeit gar mit jenen des Rauchens vergleichbar seien.

Pühringer appelliert an die Politik, das Thema Einsamkeit ernst zu nehmen. Generationsübergreifende Wohnprojekte sollen ebenso wie das Betreuungs- und Pflegeangebot verstärkt gefördert werden.

Lockerung des Lockdowns

Während der Coronakrise erwartet Pühringer von der Bundespolitik, die Bedürfnisse der Senioren vermehrt im Blick zu behalten: "Ein wichtiger Punkt wären alltagstaugliche Besuchsregelungen in den Alten- und Pflegeheimen." Auch Lockerungen des Lockdowns sind für Pühringer vorstellbar: "Es wäre wichtig, dass die Gastronomie zumindest tagsüber teilweise wieder aufsperren darf, damit die Leute zumindest auf einen Kaffee gehen können."

Auch der Seniorenbund möchte seine Anstrengungen im Kampf gegen die Einsamkeit künftig ausbauen. Für dieses Weihnachtsfest wird das aber nicht mehr viel ändern: "Unter den momentanen Bedingungen etwas zu tun, ist schwierig", sagt Seniorenbund-Geschäftsführer Franz Ebner.

Einsamkeit in Zahlen:

1,48 Millionen Menschen leben in Österreich allein in einem Haushalt. Seit dem Jahr 1985 (768.000) hat sich ihre Anzahl nahezu verdoppelt.

10Prozent der Österreicher sagen in Umfragen, dass sie sich oft oder immer einsam fühlen.

leben in Österreich allein in einem Haushalt. Seit dem Jahr 1985 (768.000) hat sich ihre Anzahl nahezu verdoppelt. 10Prozent der Österreicher sagen in Umfragen, dass sie sich oft oder immer einsam fühlen. 57,8 Prozent der über 80-jährigen Frauen leben in Österreich allein in einem Haushalt.

der über 80-jährigen Frauen leben in Österreich allein in einem Haushalt. 77.000 Mitglieder zählt der Seniorenbund in Oberösterreich. Mit zahlreichen Projekten wird versucht, der Vereinsamung betagter Menschen entgegenzuwirken.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at