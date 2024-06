Parken im Stadtgut ohne Schranken

STEYR. Ab 1. Juli 2024 geht die neue schrankenlose Parkanlage am öffentlichen Parkplatz im Wirtschafts- und Dienstleistungspark Stadtgut Steyr in Betrieb. Via automatischer Kennzeichenerkennung werden ein- und ausfahrende Autos registriert, bezahlt wird innerhalb von 24 Stunden online oder mit der EasyPark-App. Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt durch die Mobility Hub Parkservice GmbH. "Die neue schrankenlose Anlage schafft einen Mehrwert für die Parkenden, da sie ungehindert ausfahren können. Das Auto-Kennzeichen wird automatisch erkannt. Bezahlt wird online oder über die EasyPark-App innerhalb von 24 Stunden. Das geht ganz einfach und man bezahlt die tatsächliche Parkzeit", erklärt Stadtgut-Geschäftsführerin Daniela Zeiner. Man übernehme damit das Handy-Parken der Stadt Steyr.

