Nußbach fügte Tabellenführer Urfahr die erste Niederlage in dieser Saison zu

Mit zwei Erfolgen am verlängerten Wochenende hat sich Titelverteidiger Union Haidlmair Nußbach in der Faustball-Bundesliga der Frauen wieder aus der Minikrise nach der jüngsten 2:4-Niederlage gegen Laakirchen geschossen. Damit rangieren die Kremstalerinnen punktegleich mit Spitzenreiter FBC Linz-Urfahr und Laakirchen auf dem zweiten Tabellenrang und haben damit wieder beste Voraussetzungen für einen Platz im Final 3 Anfang Juli in Arnreit.

Bei tiefem Boden und nassen Verhältnissen verteidigte Nußbach gegen Arnreit auf allen Positionen stark und feierte so einen ungefährdeten 4:0-Sieg, nachdem beide Teams in der Hallensaison noch auf Augenhöhe agiert hatten. „Bei uns hat heute alles super geklappt. Wir konnten defensiv alle unsere Stärken ausspielen und Marlene im Angriff tolle Chancen zum Punkten geben“, sagt Zuspielerin Jana Lugerbauer.

Nußbachs Kapitänin Marlene Hieslmair war es dann auch, die Nußbach im Schlagerspiel gegen die noch unbesiegten Tabellenführerinnen von Linz-Urfahr bei strahlendem Sonnenschein rasch 3:0 in Front brachte. Doch die Linzerinnen ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen, wechselten perfekt und schafften gegen plötzlich weniger konsequente Kremstalerinnen den Satzausgleich zum 3:3. Im Entscheidungssatz stellte Coach Roland Lugerbauer seine Mädels aber wieder perfekt auf den starken Gegner ein. Die Nußbacherinnen mobilisierten all ihre Kräfte, gewannen 11:4 und damit das Spiel mit 4:3.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner