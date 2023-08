Mühlsteinrallye: Schwarz blieb mit Wagner in Perg ungeschlagen

Der Doppelstaatsmeister und sein legendärer Copilot aus der Steyrling wurden von den Fans gefeiert wie schon lange nicht. Sigi Schwarz, der auf viele Jahrzehnte aktiven Rallyesport zurückblicken kann, ist noch immer begeistert: "Die Stimmung in Perg war mega. Das Publikum war begeistert, der heimische Rallyesport ist einfach top."

Sportlich war der Einsatz im von Eurosol Racing eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 ein glatter Durchmarsch: Wagner/Schwarz konnten sämtliche Bestzeiten markieren und damit ihren dritten gemeinsamen Mühlstein-Sieg in Folge einfahren. "Vielen Dank an meinen Co Sigi Schwarz, mit ihm habe ich hier in drei verschiedenen Modellen des Skoda gewonnen – 2019 im Skoda Fabia R5, 2022 siegten wir im Skoda Fabia Rally2 evo und jetzt im Skoda Fabia RS Rally2." 2020 und 2021 wurde die Rallye nicht gefahren. Für Beifahrerlegende Sigi Schwarz war es "eine große Ehre, dass ich gemeinsam mit Simon diesen Sieg einfahren durfte. Die drei ‚S‘ für Simon, Sigi und Skoda haben uns ein viertes ‚S‘ für den Sieg eingebracht."

Während Wagner dieses Wochenende bereits wieder bei der Barum Rallye mit Stamm-Co Winter im Einsatz ist, wird Sigi Schwarz im Herbst wieder mit seinem Stammfahrer Kris Rosenberger angreifen.

