"Ich habe keinen einzigen Befürworter getroffen"

Im Saal des Gasthofes Stolli schwoll der Geräuschpegel an, an den Infoständen entlang, die die Planer der NÖ. Straßenbauabteilung aufgestellt hatten, wälzte sich eine Menschenmasse. Mindestens 400 Gemeindebürger aus Sankt Valentin und Sankt Pantaleon-Erla nützten die Gelegenheit, um mit ihren Handys die acht vorgeschlagenen Trassen für die Verbindungsstraße abzufotografieren, die zwischen der Bundesstraße 1 und der neuen Mauthausener Donaubrücke gebaut werden soll. "Ich habe bis jetzt noch mit keinem Befürworter geredet", gestand Diplomingenieur Josef Klampfer, einer der Dutzend Planer des Landes, ein, "aber das ist kein Wunder bei einer Straße, die in eine Gegend neu hinkommt."

Den Nutzen sollen denn auch andere haben als die Bauern im Stadtteil Rems und in St. Pantaleon-Erla, deren Felder je nach Trassenwahl zerstückelt werden: Pendler, die täglich im Stau stehen. Von denen machte sich keiner bemerkbar. Weil die westlichen Varianten entlang des Ennskanals und des OMV-Tanklagers auf den Raader Wald treffen, bauten Naturschützer im Gastgarten einen Proteststand auf.

Die Ablehnung wird auch von der St. Valentiner Stadtpolitik mitgetragen, während St. Pantaleons Bürgermeister Rudolf Divizenz (VP) lediglich eine "möglichst westliche" und von seinem Gemeindegebiet entfernte Trassenführung forderte und der Präsentation fernblieb. VP-Stadtrat Andreas Pum und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP) aus St. Valentin fanden dagegen für ihren Vorschlag, die Mauthausener Brücke einfach über die Pyburger Umfahrungsstraße anzubinden, große Zustimmung. Die Landesplaner kontern, dass diese Strecke vierspurig sein müsste, um die Verkehrslast aufnehmen zu können. Die Landesstraßenbauabteilung will nun eine Variante auswählen. Mehr Mitsprache scheint nicht vorgesehen. Worüber Pum schäumt: Dass das Land die Straße nur bis zur B1 und nicht bis zur Westautobahn plant, geschehe, um eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu vermeiden.

