Deutschkurs mit Thema Umweltschutz

AMSTETTEN. Spracherwerb von Flüchtlingen wird in Amstetten mit Lebenskunde gekoppelt.

Deutschkurs mit Zusatzwert in Amstetten Bild: Stadtgemeinde

Zwei Fliegen schlägt man in Amstetten mit einer Klappe: Beim Deutschunterricht lernen Flüchtlinge auch gleich etwas Brauchbares für das Leben in ihrer neuen Heimat. Experten, wie unlängst Ignaz Röster von der Umweltberatung, werden in die Stunde geholt, damit sie in einfach verständlichen Worten über Alltagsthemen hierzulande sprechen. "Wir wollten den Teilnehmern vermitteln, welche Auswirkungen Wasch- und Reinigungsmittel auf unsere Umwelt und Gesundheit haben", sagte Röster. Die Asylwerber lernten in dem Deutschkurs, welche Reinigungsmittel in den Geschäften umweltverträglicher sind als Konkurrenzprodukte. Dazu wurden auch Energiespartipps bei der Bedienung von Haushaltsgeräten gegeben.

"Bei diesen thematischen Deutschkursen ist uns die Wertschätzung und Anerkennung der unterschiedlichen Kulturen wichtig", sagt die Initiatorin und Gemeinderätin Regina Öllinger (SP). Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch die Vermittlung von Werten wie Demokratie und Gleichberechtigung.

