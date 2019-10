Brand in Mehrparteienhaus: Vier Menschen vor den Flammen gerettet

In den späteren Abendstunden kam es in Garsten in einem Haus mit drei Wohnparteien zu einer starken Rauchentwicklung im Keller und im Stiegenhaus. Vier Menschen mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Weitere Details zu dem Brand waren gegen 22:00 Uhr noch nicht bekannt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.