Garsten: Drei Personen bei Wohnhausbrand gerettet

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land bastelte am gestrigen Sonntag im Keller eines Mehrparteienhauses in Garsten an einer Holzkrippe. Dabei verwendete er unter anderem eine Kerze, um das Holz anzusengen. Kurz nach 20 Uhr fiel ihm die Kerze kurz um und entfachte einen Kleinbrand.

Der 41-Jährige löschte diesen gemeinsam mit seiner Mutter und hielt sich anschließend noch eine halbe Stunde im Keller auf. Plötzlich entstand ein bis dahin unbemerkter Glimmbrand. Der 41-Jährige brachte das Feuer nicht mehr alleine unter Kontrolle und verständigte seine Eltern, welche die Einsatzkräfte alarmierten.

Die eingesetzten Feuerwehren mussten drei Bewohner des Mehrparteienhauses über Leitern in Sicherheit bringen. Insgesamt waren acht Feuerwehren im Einsatz. Beim Brand erlitten der 41-Jährige - er hatte noch Löschversuche unternommen - seine Eltern im Alter von 62 und 65 Jahren und eine 53-jährge Hausbewohnerin Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins Krankenhaus Steyr eingeliefert, der 41-Jährige wurde stationär aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.