Bezirk Amstetten großteils noch schwarz

AMSTETTEN. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl löste die VP die Sozialdemokraten an den Schalthebeln im Rathaus ab, bei der EU-Wahl am Sonntag kam es abermals zu einem Wechsel: Mit einem Zugewinn von 8,8 Prozent kamen die Freiheitlichen mit 30,0 Prozent zu einer Mehrheit, nachdem die VP um 9,7 Prozent auf 22,5 Prozent abgestürzt war. Neben Haidershofen (30,4 Prozent) lösten die Blauen die VP als bestimmende Partei bei der EU-Wahl auch in Behamberg (31,8 Prozent) ab.

Ansonsten blieb beim Kräfteverhältnis bei einer EU-Wahl im Bezirk alles beim Alten, nur der Vorsprung der VP schmolz überall rapide dahin. Das Kunststück, eine VP-Vorherrschaft bei der EU-Wahl zu brechen und umzukehren, gelang auch den Genossen der SP in Ernsthofen: Hier feierten die Funktionäre den Verlust von 2,2 Prozent wie einen Sieg, weil er mit 29,2 Prozent die relative Mehrheit vor der VP bedeutete, die auf 26,4 Prozent abgesackt war. Eher eine Folge der Mathematik war es, dass die VP in Ertl die höchsten Verluste hinnehmen musste: Eine Abkehr von 19,4 Prozent der Wählerschaft mutet wie ein Erdrutsch an, mit verbleibenden 42,2 Prozent ist die Dominanz der VP bei EU-Wahlen aber weiterhin stark ausgeprägt. Groß war der Aderlass der VP gemeinhin in Gemeinden, in denen sie bisher sehr stark gewesen ist, die Fallhöhe war entsprechend hoch. Deutlich um die 15-Prozent-Marke büßten die Schwarzen in Allhartsberg, Ardagger, Aschbach, Biberbach, Haag, Ferschnitz und Euratsfeld ein, um trotzdem mit mehr als einem Drittel der Stimmen vorne zu bleiben. Ein Trend, dem auch die Statutarstadt Waidhofen folgte: Mit 13,5 Prozent Verlust blieb die VP mit 30,9 Prozent stimmenstärkste Partei. Bemerkenswerter Ausreißer: die 4,8 Prozent für die Impfkritiker DNA in Opponitz.

