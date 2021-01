Spaziergängerin fand tödlich verunglückten Landwirt in Wald

Wie die Polizei am Abend berichtet, wurde der Mann gegen 14.50 Uhr von einer Spaziergängerin in dem steilen Waldstück in der Ortschaft Höft entdeckt. Der Notarzt stellte fest, dass der 57-Jährige mehrere Stunden zuvor tödlich verunglückt war.

Er hatte am Vormittag eine schädlingsbefallene Esche mit der Motorsäge gefällt - laut Polizei ohne Schutzausrüstung. Dabei dürfte ein Ast auf seinen Kopf gefallen sein.

