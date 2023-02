Bis zu minus 20 Grad Celsius: So kalt ist es in Oberösterreich

Von den rund 30 offiziellen Messstationen der Geosphere Austria, die in Oberösterreich verteilt sind, zeigte in der Nacht auf Mittwoch jene in Windischgarsten mit minus 14,3 Grad Celsius die kälteste Temperatur an. Im Kältepol Oberösterreichs steht allerdings keine Messstation der Geosphere: Im Freiwald. Hier maß in der Nacht auf Dienstag eine private Station im Ort Gugu sogar minus 20 Grad.