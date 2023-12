Schülerin (14) von Pkw gestreift - Polizei sucht nach Lenkerin

Zu dem Unfall kam es am 1. Dezember gegen 17 Uhr, es war bereits dunkel. Die Schülerin war dabei in der Ortschaft Diesseits (Gemeinde St. Martin im Innkreis) die Schärdinger Straße zu überqueren, um zum gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Dabei wurde sie von einem Pkw gestreift und leicht am rechten Fuß verletzt. Die Pkw-Lenkerin hielt daraufhin an und erkundigte sich, ob bei der 14-Jährigen alles okay sei. Diese stand laut Polizei noch unter Schock und gab deswegen an, unverletzt zu sein. Daraufhin fuhr die Pkw-Lenkerin weiter.

Aufgrund der später auftauchenden Schmerzen wurde sie von ihrer Mutter ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

Aufruf der Polizei

Die Pkw-Lenkerin, ihr Beifahrer bzw. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Aurolzmünster unter 059133 4242 zu melden.

