Zwei Jugendliche aus Vöcklabruck im SJ-Vorstand

Die Delegierten machten Eva Reiter aus Attnang-Puchheim zur stellvertretenden Verbandsvorsitzenden, und auch Ramona Papst aus Wolfsegg wurde in den Verbandsvorstand gewählt.

"Besonders jetzt ist die Sozialistische Jugend gefordert, junge Menschen zu politisieren und Bildungsarbeit zu leisten", sagte Reiter. "In Zeiten vielfacher Krisen und eines aufsteigenden Rechtsextremismus in ganz Europa ist es wichtiger denn je, sich politisch zu engagieren und für eine gerechte und solidarische Welt aufzustehen." Reiter will vor allem die Anliegen der Jugend im ländlichen Raum nach Wien tragen.

