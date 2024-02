Zeugen verfolgten Diebe - Festnahme

Eine 83-Jährige wurde am Mittwoch Opfer eines Handtaschendiebstahls in einem Lebensmittelgeschäft im Bezirk Gmunden. Durch ihre Hilferufe wurden ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck und ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden auf die Tat aufmerksam.

Sie alarmierten die Einsatzkräfte und hefteten sich an die Fersen des Diebs, der in der Zwischenzeit mit einem Komplizen die Flucht in einem Pkw angetreten hatte. Nach kurzer Fahrt blieben die Diebe stehen, übergaben die gestohlene Tasche ihren Verfolgern und setzten die Flucht fort. Die Zeugen setzten de Verfolgungsfahrt weiter fort und hielten dabei die Polizei auf dem Laufenden.

Drei Verdächtige festgenommen

So gelang es Polizisten, das Fahrzeug in Steinbach am Attersee anzuhalten und die zwei Verdächtigen - einen 44-Jährigen und einen 52-Jährigen aus Moldau - festzunehmen. Die Polizisten fanden weiteres Diebesgut im Auto der Männer und später auch in deren Unterkunft. Dort wurde auch ein weiterer Verdächtiger - ein 53-jähriger Mann - festgenommen.

