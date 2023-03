Welterberegion ausgezeichnet

Bei der Vergabe des Wasser-Staatspreises erreichten die Marktgemeinde Bad Goisern und der Reinhalteverband Hallstättersee den dritten Rang in Oberösterreich. Begründet wurde die Auszeichnung mit dem Projekt "Gewässer-, Umwelt- und Klimaschutz im Welterbe".

Die Kläranlage in Bad Goisern produziert erneuerbare Energie (Photovoltaik, Solarthermie, Biogas). Der Strom wird auch in Batterien gespeichert, sodass das Wasser auch bei einem Blackout gereinigt werden kann. Weiters wird in Bad Goisern für die Renaturierung der Traun ein ca. 1,5 Hektar großes Grundstück zur Verfügung gestellt. Der RHV Hallstättersee ist darüber hinaus nicht nur Träger der KLAR-Region Inneres Salzkammergut, sondern vermittelt auch Wissen in Kindergärten, Schulen, Vereinen und bei internationalen Delegationen zum Thema Abwasser sowie Umwelt- und Klimaschutz.

