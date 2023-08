Verirrte Kletterer aus Wand gerettet

BAD MITTERNDORF. Zu einem Einsatz bei Nacht und Dunkelheit musste am Montag nach 22 Uhr die Bergrettung Tauplitz ausrücken, um zwei Kletterer vom 2028 Meter hohen Sturzhahn zu holen.

Die beiden waren in 2000 Metern Seehöhe in akute Bergnot geraten, nachdem sie sich in der Wand offensichtlich verstiegen hatten und aufgrund der Dunkelheit die für den Abstieg notwendigen Abseilstände nicht mehr finden konnten. Daraufhin gaben sie Licht-Notzeichen, was von einer Frau am nahen Steirersee gesehen wurde. Die daraufhin alarmierten Bergretter machten sich auf den Weg und konnten die beiden Kletterer aus ihrer misslichen Lage befreien. Das unverletzt gebliebene Duo wurde 180 Meter abgeseilt und um vier Uhr Früh zum Ausgangspunkt der Tour zurückbegleitet.

An dem Einsatz nahmen acht BRD-Rettungskräfte teil.

