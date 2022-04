Termin für den autofreien Jubiläumstag am Attersee steht fest

An diesem Sonntag ist die gesamte Straße rund um den See (B151 und B152) zwischen 10 und 16 Uhr für Kraftfahrzeuge gesperrt und steht ausschließlich Radfahrern und Rollerskatern zur Verfügung. Offizieller Start ist heuer um 10 Uhr bei der Agerbrücke zwischen Schörfling und Seewalchen. "Der Rad-Erlebnistag zählt zu den Top-Radevents in Österreich", sagt Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau. Die Sonderfahrpläne der Attersee-Schifffahrt sowie eine Fahrt mit der Atterseebahn erleichtern nicht nur die Anreise, auch die Radstrecke ist dadurch variabel. So kann diese, je nach Bedarf, verkürzt und das Rad bequem mit Bahn oder Schiff transportiert werden.