Streit um Kindergarten

Die Gmundner Freiheitlichen kritisieren das Vorgehen der ÖVP in Sachen Kindergärten. Weil in der Stadt Kindergartenplätze fehlen, war in den vergangenen Wochen von Übergangsplätzen in Containern die Rede. Gmunden hätte sich auf diese Weise einige Jahre Zeit für Baumaßnahmen verschafft. Am Mittwoch gab die ÖVP jedoch bekannt, gegen die Containerlösung zu sein, die ihre eigene Stadträtin Birgit Zwachte favorisiert hatte. Der Grund: Es handle sich um keine nachhaltige Lösung. (Zwachte trat inzwischen wegen "fehlenden Rückhalts" zurück.)

FPÖ-Fraktionsobfrau Dina Fritz kritisiert die Vorgehensweise der ÖVP. Dass ein Provisorium nicht nachhaltig sei, liege in der Natur der Sache, erklärt sie. Die ÖVP biete aber keine Alternativlösung an und habe die anderen Parteien via Presseaussendung über ihre Ablehnung der Container informiert. Zudem agiere die ÖVP an den zuständigen Stadträten vorbei. Baustadtrat Rüdiger Fritz (FPÖ) habe bereits mehrere Wochen an der Containerlösung gearbeitet. "Das Chaos in der ÖVP beeinträchtigt inzwischen die Gemeindearbeit und schadet der Stadt", sagt Fritz.

