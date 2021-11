Schörflinger Leichtathletik-Talent Tobias (12) ist am Sprung nach oben

Es läuft richtig gut beim zwölfjährigen Tobias Rutschetschin aus Schörfling. "Die Leichtathletik macht ihm richtig Spaß", sagt seine Mama Pamela Rutschetschin. Als er mit sechs Jahren erstmals beim Sickinger Rundlauf mitmachte, hielt sich seine Begeisterung noch in Grenzen, aber in der Folge war der Nachwuchsläufer des LC Sicking in den Ergebnislisten immer ganz vorne zu finden und holte sich Gesamtsiege bei den Laufserien "Running-Tour" und "4-Städte-GP".

Nach einem Sieg von Tobias beim Linzer Junior-Marathon 2019 wurde TGW-Zehnkampf-Union-Athlet Niki Franzmair auf ihn aufmerksam. Seither trägt Tobias das Trikot der Linzer Talenteschmiede, die von der Zehnkampf-Legende Georg Werthner und seinem Bruder, dem Sportwissenschaftler Roland Werthner, geleitet wird.

Obwohl Tobias im Juli erst zwölf geworden ist, mischt er schon in der U14-Altersklasse vorne mit: Bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften in Vöcklabruck gewann er Bronze und beim Kinderzehnkampf der Zehnkampf-Union in Gmunden holte er sich als einer der jüngsten seiner Klasse seinen ersten Sieg in diesem Bewerb. Auch beim Junior-Marathon in Linz lief Tobias heuer wieder als erster seiner Klasse über die Ziellinie – und gab beim Sieger-Interview gleich sein nächstes großes Ziel bekannt: den Sieg bei den U14-Mehrkampf-Staatsmeisterschaften nächstes Jahr in Wien. Seine Lieblingsdisziplin ist der Stabhochsprung: Zuletzt konnte er sich gleich um 40 Zentimeter verbessern und springt mittlerweile über zwei Meter hoch.

Tobias Rutschetschin trainiert an drei Standorten der Zehnkampf-Union: im Linzer Landessportzentrum bei Georg und Roland Werthner, in Vöcklamarkt gemeinsam mit Paul Pillichshammer beim früheren Leichtathleten Hans Dullinger und bei Georg Werthner in Gmunden, wo auch seine Vereinskollegen Leo und Matthias Lasch aus Scharnstein trainieren, die in der U18-Klasse zuletzt große Erfolge im Zehnkampf errangen. Sein Trainer, der Olympia-Vierte von Moskau 1980, Georg Werthner, hält große Stücke auf Tobias: "Außergewöhnlich ist seine Kombination von einerseits großer Ausdauer-Leistungsfähigkeit und andererseits unerwartet flotten Verbesserungen im sporttechnischen Bereich sowie in der Schnelligkeit." (hue)