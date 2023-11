Scharnsteiner ASMAG expandiert weiter und übernimmt deutschen Konzern

Das erfolgreiche Scharnsteiner Maschinenbauunternehmen ASMAG, Hersteller von Anlagen zur Produktion von Stangen, Rohren und Profilen, hat das Unternehmen REIKA mit Sitz in Hagen (Nordrhein-Westfalen) übernommen. Auch das 1906 gegründete Unternehmen beliefert Röhrenproduzenten und Stabstahlverarbeiter weltweit.

Bei ASMAG spricht man von einem "bedeutenden Schritt in der Expansionsstrategie". Die Integration der REIKA-Produkte erweitere das ASMAG-Produktportfolio und trage zur Festigung der Marktposition bei. "Wir schätzen das Know-how, das das Unternehmen mit seinem über 100-jährigen Bestehen mitbringt, und sind überzeugt, dass wir so unsere Position als führendes Unternehmen in der Branche weiter stärken werden", sagt Johann Vielhaber, Gründer und Eigentümer der ASMAG Group.

Über die Kosten der Übernahme gibt ASMAG keine Details preis.

