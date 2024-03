Salzkammergut: Vermummte (59) behob 1500 Euro mit gefundener Bankomatkarte

Am Montag hatte die Frau aus dem Salzkammergut in einem Shuttlebus in Mondsee ein verlorenes Geldtascherl gefunden. Statt es beim Busfahrer abzugeben, steckte sie es selbst ein. Aber nicht, um es etwa aufs Fundamt zu bringen. Sondern, um mit der Bankomatkarte Geld abzuheben.

Zuerst soll die Frau es am Bankomaten versucht haben - was wegen fehlender Zahlenkombination aber nicht möglich war. Also soll sich die Frau vermummt, Mundschutz und Sonnenbrille aufgesetzt haben und in eine Bank gegangen sein, um dort ihr Glück zu versuchen. Und der Trick funktionierte: Sie soll sich als Kartenbesitzerin ausgegeben haben, die Unterschrift gefälscht und sich 1500 Euro von dem fremden Bankkonto auszahlen lassen haben.

Mittlerweile konnte die Verdächtige ausgeforscht werden. Etwa 800 Euro der Beute konnten noch sichergestellt werden. Die schon einschlägig Vorbestrafte wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

