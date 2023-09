Regauer FSG-Spitzenkandidat für Nationalratswahl

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hat ihren Vorsitzenden Michael Seemayer einstimmig als oberösterreichischen Gewerkschafts-Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl beschlossen. Der 47-jährige Regauer ist seit 2019 für die SPÖ Mitglied im Parlament. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und möchte auch weiterhin eine Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Parlament sein und gewerkschaftliche Themen voranbringen", sagte Seemayer nach der Sitzung des FSG-Landesvorstands.

Der gebürtige Vöcklabrucker hat in der Lenzing AG die Lehre zum Prozessleittechniker und Betriebselektriker absolviert. Seine Gewerkschafterkarriere startete er im Jahr 2000 als Jugendvorsitzender der FSG, seit 2018 ist er deren Landessekretär. Im Parlament ist Seemayer Bereichssprecher der SPÖ für Lehrlinge und Zivildienst. Seit 2017 ist er auch Vorsitzender-Stellvertreter der SP Regau.

Sicherheit in allen Lebenslagen liege ihm besonders am Herzen, betont der Nationalratsabgeordnete. Die Auswirkungen der Teuerung auf die Menschen sind für den Gewerkschafter momentan das wichtigste Thema. "Die Regierung hat praktisch nichts dafür getan, um der Teuerung entgegenzuwirken. Genau deshalb sind nun kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen notwendig, damit sich die Menschen in Österreich das Leben wieder leisten können", betont der Regauer Politiker.

