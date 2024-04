Radtouren auf den Spuren der Partisanen im Salzkammergut

Franz Jaritsch und Alfred Rössler in den 1930ern (Zeitgeschichte Museum Ebensee)

Das Fahrrad war ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel der Widerstandsgruppen im Salzkammergut, zuerst im Kampf gegen das austrofaschistische Regime, danach gegen die Nazi-Herrschaft. Per Rad wurden Nachrichten transportiert, aber auch Medikamente, Lebensmittel und Waffen. Die Touren mussten zum Großteil von Frauen bewältigt werden, um mit Lieferungen an die in den oft gebirgigen Verstecken (z.B. im sogenannten "Igel") untergebrachten Männer deren Überleben zu sichern.