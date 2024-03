Polizeikontrollen in Vöcklabruck: 6 Lenker sind ihren Führerschein los

Zahlreiche Anzeigen hagelte es in den vergangenen Tagen für Verkehrssünder im Raum Vöcklabruck: In der Nacht auf Karfreitag führte die Polizei im Ortsgebiet Alkohol-Kontrollen durch. Fünf Lenker hatten zu tief ins Glas geschaut, drei davon so tief, dass sie ihre Führerscheine noch an Ort und Stelle abgeben mussten.

In der Nacht auf Samstag rückten die Beamten dann zu Geschwindigkeitsmessungen aus: Drei Autofahrern wurden ihre Lenkberechtigungen wegen massiver Übertretungen abgenommen. Zwei von ihnen waren noch im Besitz eines Probeführerscheins. Der höchste gemessene Wert in dieser Nacht waren 106 statt der erlaubten 50 km/h, teilte die Polizei am Sonntag mit.

