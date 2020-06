Noch keine Einigung über Pacht für "Europacamp"

Der Streit um die Höhe der Pacht für das "Europacamp" der Sozialistischen Jugend in Weißenbach ist noch immer nicht beigelegt. Um weniger als drei Euro hat die SP-Jugendorganisation 37.000 Quadratmeter gepachtet, was der Landesrechnungshof als unzulässige Spende des Landes an eine politische Partei kritisiert hat.

Die SJ betreibt seit 1962 auf diesem Areal einen Campingplatz und ein öffentlich zugängliches Bad mit Gratiseintritt. Die Überlegung des Landes, die Pacht auf bis zu 280.000 Euro anzuheben, lehnt die SP-Jugend kategorisch ab. Sie verweist auf das Bestandsrecht der Familie Pollak, die das Areal an das Land Oberösterreich verkauft hat – allerdings unter der Bedingung, dass das Land das Grundstück auf die Dauer von 99 Jahren gegen einen jährlichen Anerkennungszins von 25 Schilling verpachtet. "Wir kämpfen weiter dafür und hoffen, dass es ein gutes Ende findet", sagt SJ-Vorsitzende Nina Andree. Man müsse die Eigenleistung der Jugend und den Respekt vor den jüdischen Erben beachten, ergänzt SP-Klubchef Christian Makor.

Artikel von Gerhard Hüttner