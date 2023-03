Neue Fleischzerlegung spielt alle Stückerl

Um die steigende Produktnachfrage abzudecken, hat die Firma Hütthaler KG den Bau der Zerlegung am Standort Redlham in Rekordzeit fertiggestellt. Fachkräfte veredeln dort die zuvor am Schlachthof gewonnenen Fleischteile durch Schnitte und bereiten daraus küchenfertige Produkte für die Konsumenten.

Hütthaler besitzt damit laut eigener Angabe das leistungsfähigste geschlossene Produktionssystem Österreichs. Großer Wert wird auf Transparenz gelegt: In der neuen Zerlegung werden die Fleischteile lückenlos bis zum Einzeltier des jeweiligen Landwirts nachvollziehbar gewonnen. RFID-Technologie, der Einsatz von Robotik und vernetzte Arbeitsplätze setzen neue Maßstäbe bei der Digitalisierung. So hat jeder Mitarbeiter ein eigenes Touch-Display, auf dem die Produktionsplanung angezeigt, der Status der Schnitte vorgegeben und die Kennzahlen zur Steigerung der Nachhaltigkeit angezeigt werden. Neben den neuesten hygienischen Erkenntnissen wurde der Fokus aber auch auf die Arbeitserleichterung durch ergonomische Gestaltung sämtlicher Arbeitsbereiche gelegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Redlham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.