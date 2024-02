Naturschützer sammelten 120 Kilogramm Fledermauskot

Guano-Ernte in Frankenburg

Mitglieder der Naturschutzbundgruppe Frankenburg ernteten am Wochenende rund 120 Kilogramm Fledermaus-Guano im Dachboden des Schlosses Frein. Guano ist Vogel- oder Fledermauskot, der wegen seines hohen Stickstoff- und Phosphorsäuregehalts als hochwirksames natürliches Düngemittel gilt. Die Naturschutzbundgruppe stellt den gesammelten Guano gegen eine Spende Hobbygärtnern zur Verfügung. Anfragen per Mail an die Adresse josef.waldl@gmx.at.

Das Schloss Frein beherbergt im Sommer eine der größten Kolonien des Großen Mausohrs in Oberösterreich. Es steht wie alle Fledermäuse unter Naturschutz. Sie fressen jede Nacht unzählige Insekten und sind wichtig für ein gut funktionierendes Ökosystem.

Zwischen Oktober und März halten die Tiere ihren Winterschlaf und ziehen sich dazu in geschützte Höhlen zurück. „Wir sammeln dann den Guano ein, weil wir die Tiere jetzt nicht stören“, sagt Josef Waldl von der Frankenburger Naturschutzbundgruppe.

Ab dem Frühjahr ist der Dachboden wieder bewohnt. Jeden Sommer bilden etwa 800 Weibchen im Obergeschoß des Schlosses eine Kolonie, ziehen dort ihre Jungen groß und hinterlassen entsprechend viele Verdauungsprodukte.

