Mehr Kinderbetreuung in Vöcklabruck

Die Bezirkshauptstadt investiert in mehr Kinderbetreuung. Bis Jahresende werden zwei neue Krabbelgruppen bei den Franziskanerinnen in der Salzburger Straße geschaffen werden. Die beiden bereits bestehenden Gruppen dort werden während der Sanierung und des Ausbaus im Mutterhaus untergebracht. Insgesamt investiert die Stadtgemeinde Vöcklabruck am Standort Salzburger Straße 800.000 Euro.

Weiters beschloss der Stadtrat dieser Tage die Errichtung eines Kindergartens im Bereich des Pfarrhofs. Dort entstehen in der ersten Ausbaustufe drei Kindergarten- und zwei Krabbelgruppen. "Wir streben wieder eine Kooperation mit Pilsbach an, da dort keine Kinderbetreuungseinrichtung vorhanden ist", sagt Bildungsstadträtin Bianca Lindinger (SPÖ).

Die ÖVP Vöcklabruck sieht im neuen Pfarrhof-Kindergarten eine Umsetzung ihrer Forderung. "Wir investieren hier nicht nur in die Zukunft unserer Kinder, sondern auch in die Attraktivität unseres Stadtzentrums", erklärt Vizebürgermeister David Soucek-Hofmann.

