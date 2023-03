Linzer Künstler regt in Vorchdorf zum Sinnieren an

Der Linzer Künstler und Kulturwissenschaftler Rainer Nöbauer-Kammerer regt mit subtilen Installationen in Vorchdorf zum Nachdenken an. Das Besondere daran: Die Objekte sind in der Öffentlichkeit ausgestellt, in der Galerie im öffentlichen Raum im Ziegelböckdurchgang und an der Fassade eines Hauses in der Lindacherstraße. Zu sehen sind sie noch bis Ende April.

