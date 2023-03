Aurach, Vöcklabruck. Leo Steinbichler ist eine prägende Figur in Österreichs Agrarpolitik. „Bauernrebell“, „Polit-Chamäleon“, „Hansdampf in allen Gassen“, ja sogar „Wendehals“ und viele andere mehr oder weniger schmeichelhafte Bezeichnungen wurden dem umtriebigen Landwirt aus Aurach bereits zugedacht. Seit seinem Hinauswurf aus dem Bauernbund kämpft Steinbichler an verschiedenen Fronten für mehr Tierwohl, gesündere Lebensmittel und größere Transparenz im Agrarsektor. Jetzt hat er darüber ein Buch geschrieben.

„Wir füttern die falschen Kühe“ heißt das Werk, das soeben im Verlag Ueberreuter erschienen ist. Steinbichler schildert darin seinen Werdegang in der ÖVP, vom Aufstieg in den Bundesrat bis zum Zerwürfnis, und widmet sich Machenschaften in Österreichs Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Es geht um den Etikettenschwindel mit Gütesiegeln, um die Produktionslügen bei Lebensmitteln und um die Holzimporte aus dem Osten. Steinbichler enttarnt den Bio-Schmäh, tadelt die Mechanisierung der Landwirtschaft um jeden Preis, beklagt das „Bauernsterben“ und nennt die „Todesursachen“ beim Namen.

Am 31. März, 19 Uhr, präsentiert Steinbichler im OKH Vöcklabruck sein Werk. Eintritt frei, Platzreservierungen empfohlen per E-Mail an neudorfer@die-buchhandlung.at oder Tel. 07672 / 26400.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper