Lamm löste Mopedunfall in St. Lorenz aus: 16-Jähriger verletzt

Mit diesem Verkehrshindernis war nicht zu rechnen: Völlig überrascht wurde ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, der am späten Samstagnachmittag mit seinem Moped von Mondsee kommend Richtung Keuschen unterwegs war, als ihm auf der Achenstraße plötzlich ein kleines Lamm vor das Zweirad lief. Das Jungtier war zuvor aus seinem Gehege entlaufen und im Gemeindegebiet von St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) umhergeirrt.

Lamm starb an der Unfallstelle

Der Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr das Tier an und kam zu Sturz. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste. Das Lamm erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, informierte die Polizei am Samstagabend.

Der Bursch ist damit das vierte jugendlichen Unfallopfer, das an diesem Wochenende mit einem Moped verunglückte. Am Freitagabend war ein 16-Jähriger im Innviertel mit einem Auto kollidiert und dabei so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Am Samstagvormittag mussten zwei Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren nach einem Unfall in Steinhaus bei Wels in Krankenhäuser gebracht werden.

