Windrekord in Bad Goisern: Koppenpass musste gesperrt werden

In Bad Goisern fiel gestern ein Rekord, darüber freuen konnte sich aber vermutlich niemand. Am 6. April 1997 waren in der Gemeinde am Hallstättersee Windgeschwindigkeiten von 79,6 km/h gemessen worden. Gestern, 27 Jahre später, waren es 97,9 km/h, die von der Wetterstation der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) erfasst wurden. An der Bergstation des Dachsteins waren es mit 104,4 km/h nicht viel mehr. Wenig verwunderlich, dass auch die Feuerwehren alle Hände voll zu tun hatten. Quer über die Fahrbahn der Ramsaustraße war in Bad Goisern ein großer Baum gestürzt. Mittels Motorsäge mussten die Feuerwehrleute den Baum zerkleinern, um ihn von der Fahrbahn zu schaffen. In Hallstatt musste die Feuerwehr ein Dach absichern, in St. Wolfgang, Gampern und Timelkam entwurzelte der starke Föhn jeweils einen Baum.

Appell der Gemeinde

Im Inneren Salzkammergut wütete der Wind so stark, dass der Koppenpass zwischen Obertraun und Bad Aussee wegen Sturmschäden bis auf Weiteres gesperrt werden musste. Auch der Wanderweg am Ostufer des Hallstättersees zwischen Bad Goisern und Obertraun ist derzeit nicht begehbar. Die Gemeinde Obertraun appellierte wegen der Gefahr von umstürzenden und hängenden Bäumen, von Wanderungen im Wald derzeit Abstand zu nehmen. Die Wasserrettung hatte glücklicherweise nichts mehr zu tun: Ein Surfer, der noch nach 13 Uhr auf sein Board gestiegen war, stürzte zwar in den Attersee, konnte aber selbstständig ans Ufer gelangen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger