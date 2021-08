TRAUNSEE, ALMTAL. Die Tourismusregion Traunsee-Almtal ist mehr als nur schöne Landschaft. Die Region blickt auch auf eine lange Industriekultur zurück. Manches, wie etwa die 400-jährige Sensenproduktion in Scharnstein, ist nur noch in musealer Form erhalten. Anderes, wie der Traunseedampfer Gisela, die Gmundner Keramik oder die Papierfabriken an der Traun, erfreuen sich alter Frische. Und dann gibt es noch junge Industriekultur wie Hipp in Gmunden oder die Grüne Erde-Welt in Pettenbach.

Blick hinter die Kulissen

Sehens- und erlebenswert sind diese Schauplätze abseits der großen Tourismusmagneten allemal. Deshalb laden elf namhafte Standorte heute zwischen 16 und 22 Uhr zur ersten "Langen Nacht der Industriekultur". Das Publikum darf dabei hinter die Kulissen blicken, Führungen werden angeboten und Livemusik sowie Schmankerl warten auf die Besucher.

Aber auch einmalige Erlebnisse: Stern & Hafferl bietet eine Nostalgie-Zugfahrt vom Bahnhof Vorchdorf aus an. Im Sensenmuseum Geyerhammer können Besucher mitgebrachte Sensen dengeln lassen, im Papiermachermuseum Steyrermühl unter Anleitung ihr eigenes Papier schöpfen und in der Gmundner Keramik selbst Geschirr bemalen.

"Keine andere Region in Österreich hat so ein großes Angebot an Industrie und Handwerk", sagt Andreas Murray, Tourismusdirektor in der Region Traunsee-Almtal. "Mit der Langen Nacht der Industriekultur möchten wir Touristen, Schülern, Studenten und allen Interessierten die Möglichkeit bieten, diese Welt hautnah mitzuerleben."

Mehr Infos auf www.salzkammergutkultur.at

Diese Elf Schauplätze locken in der kommenden Nacht: