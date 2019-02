Im Hütthaler-Schlachthof trotten Kühe zu Saunamusik ihrem Ende entgegen

REDLHAM, SCHWANENSTADT. In Redlham entstand Österreichs erster gläserner Schlachthof nach Tierwohl-Grundsätzen

Florian Hütthaler führt den Betrieb in vierter Generation und investierte 14 Millionen Euro in Redlham. Bild: ebra

Eigentlich will niemand genau wissen, wie Wurst entsteht. Die Großfleischerei Hütthaler KG ist auf Nachfragen dennoch gut gerüstet. Der 121 Jahre alte Schwanenstädter Familienbetrieb nahm in der Nachbargemeinde Redlham seinen neuen Schlachthof in Betrieb. Dort werden Schweine und Kühe nach Tierwohl-Grundsätzen getötet. Und weil es dabei nichts zu verbergen gibt, ist der Schlachthof sogar mit einer Besuchergalerie ausgestattet. Interessierte können die Tiere von dort aus bis kurz vor deren Betäubung und anschließenden Tötung beobachten.

Bis zu 75 Schweine pro Stunde

Tatsächlich betrieben die Planer großen Aufwand, um den 75 Schweinen und zwölf Rindern, die hier pro Stunde geschlachtet werden können, einen würdigen letzten Gang zu ermöglichen. Die Delinquenten sollen bis zur letzten Sekunde nicht ahnen, was ihnen blüht. Anstatt Blut zu riechen, trotten sie nichtsahnend durch den Wartestall.

Die Anti-Stress-Maßnahmen reichen von beschatteten Abstellflächen für die Tiertransporter über schallschluckende Holzvertäfelungen bis hin zu einer ausgeklügelten Klimatisierung, die im Sommer zur Kühlung sogar Sprühnebel einsetzt. Die Treibwege sind so gestaltet, dass die Tiere intuitiv ihren Weg finden. Eine kaum spürbare Steigung übt beruhigende Wirkung auf sie aus. Dazu wird der große Wartestall mit Musik beschallt. Die esoterischen Synthesizerklänge erinnern tatsächlich an Wellnessbereiche von Hotels. In Wahrheit stammen sie aber von britischen Wissenschaftlern, die herausfanden, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie damit beschallt werden. "Wir haben die Aufnahmen gekauft und setzen sie bei uns ein", sagt Florian Hütthaler, der den 400-Mitarbeiter-Betrieb in vierter Generation führt.

Für das Unternehmen, das auch den Großhandel (Hofer, REWE) beliefert, ist die Eröffnung des neuen Schlachthofs, in dem 25 Mitarbeiter beschäftigt sind, ein Quantensprung. Der notwendige Ausbau des Stammsitzes in Schwanenstadt war aus Platzgründen nicht möglich. Deshalb wurden die Schlachtungen nun nach Redlham ausgelagert, wo für 14 Millionen Euro in zwei Jahren Bauzeit der neue Schlachthof entstand. "Auf dem 13.000 Quadratmeter großen Areal wäre auch noch Platz für weitere Investitionen", sagt Hütthaler, der heuer erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatz anpeilt.

Mit dem "gläsernen Schlachthof" reagiert Schwanenstadts größter Arbeitgeber auch auf ein verändertes Konsumentenbewusstsein.

Konsumenten wurden kritischer

Bereits vor einem Jahr riefen Hütthaler und die Handelskette Hofer das Tierwohl-Label "FairHOF" ins Leben, und auch andere Handelskonzerne führten entsprechende Gütesiegel ein. Die damit gekennzeichneten Produkte stehen für die Abkehr von rücksichtsloser Tierhaltung und Fleischproduktion, bei denen günstige Endpreise das einzige entscheidende Kriterium sind.

Den Akteuren geht es dabei aber nicht nur um ethische Prinzipien, sondern auch um die Produktqualität, die laut Hütthaler messbar höher ist. "Wir haben hier einen hohen Aufwand betrieben", sagt er. "Aber ich bin überzeugt davon, dass Tierwohl eine immer größere Rolle spielt, und das ist auch gut so." Hütthaler hat bereits Anfragen vom Handel in Deutschland und der Schweiz. Aktuell bedienen die Schwanenstädter aber nur den österreichischen Markt.

