Im Europäischen Parlament steht eine Ebenseer Glöcklerkappe

Der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide (SPÖ) wirbt in Brüssel für die Kulturhauptstadt 2024.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Brüssel können noch bis Weihnachten eine originale Glöcklerkappe der Passe „Alt-Ebensee“ bewundern. Die Kappe wirbt für die Kulturhauptstadt und den Europäischen Knappentag, der 2024 in Bad Ischl stattfinden wird.

Die Glöcklerkappe stellt 400 Jahre Salinengeschichte dar. Ihr Hauptmotiv sind die verschiedenen Sudhäuser in Ebensee. „Die eindrucksvolle Kappe stellt eine perfekte Verbindung zwischen Salz und Kultur her, die beide das Salzkammergut so sehr prägten und prägen“, sagt der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide (SPÖ), auf dessen Initiative die Aktion zurückgeht.

„Der Transport der 2,4 Meter großen Kappe nach Belgien war eine große Herausforderung“, sagt Heide. "Es wurde eigens eine Transportkiste gebaut." Die Kappe rechtzeitig vor Weihnachten darin wieder nach Ebensee zurück transportiert, damit sie beim Glöcklerlauf am 5. Jänner zur Verfügung steht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper