Gmunden macht Lust aufs Öffi-Fahren

Die Stadtgemeinde Gmunden will die klimafreundliches Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht nur empfehlen, sondern auch preislich attraktiver gestalten. Deshalb stellt die Stadt auf Beschluss des Klimaausschusses 1000 Tagestickets für den öffentlichen Stadtverkehr zum halben Preis zur Verfügung.

In der Bürgerservicestelle können Gmundnerinnen und Gmundner bis zu zwei Tageskarten um den halben Preis, also für je 2,50 Euro, erwerben. Die Tickets müssen bei der ersten Fahrt des Tages beim Fahrkartenentwerter in der Traunseetram oder durch den Buslenker entwertet werden. Die Tageskarte gilt für alle Citybusse und die Stadtgebiet-Zone der Traunseetram zwischen Gmunden-Hauptbahnhof und Bahnhof Engelhof. Darüber hinaus unterstützt die Stadtgemeinde das Öffi-Fahren bei den vorweihnachtlichen Einkäufen: An allen Samstagen im Advent kann man im gesamten Stadtgebiet kostenlos mit der Traunseetram fahren.

„Mit dieser Förderung wollen wir die öffentlichen Verkehrsmittel im Alltag schmackhaft machen“, sagt die Vorsitzende des Klima-Ausschusses, Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne). Die Hoffnung: Wer auf diese Weise die öffentlichen Verkehrsmittel einmal ausprobiert hat, bekommt Lust darauf, sie öfter zu nutzen.

