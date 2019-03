Gemeinde Straß bittet um Ideen aus Bevölkerung

STRASS IM ATTERGAU. Heuer werden in Straß ambitionierte Schritte unter dem Motto "Gemeinsam.Leben.Straß 2025" gesetzt: Aus den vielen Ideen, die 2018 von den Bürgern eingebracht wurden, werden sechs Projekte zur Umsetzung gebracht.

Projektwerkstatt im Laufen Bild: privat

Der Startschuss dazu fällt bei einer Projektwerkstatt am 4. April um 19.30 Uhr im Turnsaal der örtlichen Volksschule. Alle Interessierten sind dabei eingeladen, ihr Wissen und ihre Kreativität einzubringen und an der Umsetzung ihres "Lieblingsprojektes" mitzuwirken.

Bei aller Unterschiedlichkeit haben alle sechs neuen Straßer Zukunftsprojekte eines gemeinsam: Es geht laut den Organisatoren darum, die Lebensqualität in der Attergau-Gemeinde zu verbessern und das gemeinsame Leben zu bereichern. Der Bogen reicht vom Ausbau der Kommunikation(smedien) in der Gemeinde über eine Bücherzelle mit Gratisbüchern für alle Generationen bis hin zur Pflege der Nachbarschaft und Integration Zugezogener. Zusätzlich beschäftigt sich eine Projektgruppe damit, Straß und sein Angebot an Wander- und Radwegen leichter entdeckbar zu machen, auch soll eine Zeitbank für Jung und Alt aufgebaut und im Freizeitbereich ein Workshop- und Kursangebot entwickelt werden.

