Fußgängerin (69) in Mondsee angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr in der Bader Göbl-Straße.

Die 69-Jährige war am Dienstag zu Fuß auf der engen Bader Göbl-Straße in Richtung Ortszentrum unterwegs, als es gegen 12 Uhr mittags zu dem Unfall kam. Sie sei von hinten von einem Pkw touchiert worden und kam dadurch zu Sturz, sagte die Pensionistin bei der Polizei. Die Frau zog sich dabei Verletzungen am linken Ellbogen zu.

Passanten riefen die Rettung

Zwei Passanten, die in der Nähe einen Schutzweg querten, wurden auf die Verletzte aufmerksam und verständigten die Rettung. Das Unfallopfer wurde in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet um Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker unter der Telefonnummer 059133 4167.

Lokalisierung: Der Unfall passierte nahe des Ortszentrums von Mondsee

Es war nicht der einzige Unfall mit Fahrerflucht am Dienstag in Oberösterreich: Sowohl in Wels als auch im Mühlviertel fuhren Lenker, nachdem sie Zusammenstöße mit Sachschaden verursacht hatten, ohne anzuhalten weiter.

Erst Ende März hatte ein Unfall mit Fahrerflucht im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) tragisch geendet: Eine 86-Jähriger war, als sie die B3 nahe des Kraftwerks Abwinden überqueren wollte, vor den Augen ihres Mannes von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Lenker war einfach weitergefahren, konnte aber später ausgeforscht werden. Er dürfte unter Drogen gestanden sein.

