Lkw-Fahrer und Alkolenker begingen nach Unfällen Fahrerflucht

Nach wie vor unbekannt ist der Lenker eines Lastwagens, der am Dienstagnachmittag auf der B38 zwischen Sandl und Karlstift (Bezirk Freistadt) zwei Fahrzeuge beschädigte. Sein Sattelkraftfahrzeug war gegen 16:25 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte zuerst einen Lastwagen, gelenkt von einem 44-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, touchiert. Durch herabfallende Trümmer wurde auch das nachkommende Auto einer 19-Jährigen leicht beschädigt. Der Chauffeur setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Missglücktes Parkmanöver

Auch in Wels kam es am Dienstag zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der Verantwortliche konnte aber mittlerweile ausgeforscht werden. Der Wagen des Welsers war beim Rückwärts-Ausparken in der Schmierndorferstraße mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Der 68-jährige Lenker, der keinen Unfall bemerkt haben will, fuhr einfach weiter. Polizisten trafen ihn gegen 14:30 Uhr an seiner Wohnadresse an. Ein Alko-Test war positiv, hieß es seitens der Polizei.

